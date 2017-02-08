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8 فبراير, 2017   3174

تعليم جازان يبدأ تحكيم ملفات المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز

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صراحة – جازان : بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس أعمال لجنة تقييم الملفات المرشحة ” بنين وبنات ” لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة وذلك بمقر إدارة الجودة الشاملة وتستمر لمدة أسبوعان.
وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم جازان محسن عقدي، أن اللجنة التي اعتمدها المدير العام للتعليم بالمنطقة عيسى بن أحمد الحكمي تضم عدداً من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمختلف التخصصات لتحكيم جميع ملفات جميع فئات الجائزة التي تشمل ( الإدارة والمدرسة – المعلم – الطالب- المرشد الطلابي – المشرف التربوي- المشروعات التطوعية للبنين والبنات ) بإشراف منسقي الجائزة محمد النعمي و عبدالرحمن الصروي ومنسقات الجائزة بلقيس بابقي وسنية حمود.

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