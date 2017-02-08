حالة الطقس : رياح وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات بعض المناطق بالمملكة

صراحة – الرياض : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد الى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة. كما يتوقع أن يمتد تأثير السحب الرعدية خلال أوقات الليل ونهار الغد على الأجزاء الساحلية لوسط وشمال البحر الأحمر.