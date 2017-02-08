تعليم المهد يطلق جائزة عامر اللويحق للتفوق العلمي والأداء المتميز

صراحة – المهد : أطلقت إدارة التعليم بمحافظة المهد أمس “جائزة عامر اللويحق – رحمه الله – للتفوق العلمي والأداء المتميز في الميدان التربوي” في نسختها الثامنة, الهادفة إلى تحفيز منسوبي قطاع التعليم على التفوق العلمي والإبداع, وتقديم المبادرات والبحوث العلمية.

وبيّن مدير التعليم بالمهد عبدالله بن سليمان السحيمي أن الجائزة تشكّل حافزاً للارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية بالمحافظة, وتهدف إلى الاهتمام بمخرجات العمل التربوي والتعليمي داخل مدارس البنين والبنات, وفي نواحي الإدارة المدرسية, وتبثّ الحماس والتنافس الشريف, منوهاً بما توليه الحكومة الرشيدة من دعم ورعاية لقطاع التعليم لتحقيق التميّز المنشود.

وأفاد أنه حدّد نهاية جمادى الآخرة موعداً لتقييم أداء المستهدفين قبل إعلان الفائزين بالجائزة التي تتضمن عشرة فروع (بنين وبنات) وخصّص لها جوائز سنوية قدرها 250 ألف ريال, تشمل : القائد المدرسي المتميز, المعلم المتميز, شاغلي التشكيلات المدرسية, الطالب المتميز, المشرف التربوي, الموظف المثالي, المرشد الطلابي, أمين المصادر, رائد النشاط, والبحث العلمي.