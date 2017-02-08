شرطة جنوب بريدة تطيح بشابين تخصصا بسرقة اطارات المركبات

صراحة-الرياض:أطاحت شرطة جنوب بريدة بشابين في العقد الثاني من العمر امتهنا سرقة إطارات المركبات وذلك بعد أعمال بحثٍ وتحرٍ واسعة قادت للتوصل إليهما ..

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد تم جمع المعلومات اللازمة والربط بين الإفادات المتوفرة وتتبع الأسلوب الإجرامي الذي انتهجه الجناة عند تنفيذهما لتلك السرقات ، لتسفر هذه الجهود عن تحديد هوياتهما والقبض عليهما ..

مشيراً إلى أن المتهميّن أقرا بإرتكابهما لإثنين وعشرين حادثة تراوحت مابين مدينة بريدة ومحافظة البكيرية ومركز البصر وقاما بالدلالة على المواقع التي جرت بها تلك الوقائع ..

ليتم إيداعهما التوقيف وإحالتهما إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ..