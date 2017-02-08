مصادر تركية: اتفاق إردوغان وترامب على التعاون في الرقة والباب

صراحة-وكالات:قالت مصادر في الرئاسة التركية يوم الأربعاء إن الرئيس رجب طيب إردوغان اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية الليلة الماضية على التعاون في مدينتي الرقة والباب السوريتين الخاضعتين لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المصادر إن الزعيمين ناقشا قضايا من بينها إقامة منطقة آمنة في سوريا وأزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب. وأضافت أن إردوغان دعا الولايات المتحدة إلى وقف مساندتها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكرت المصادر أن من المقرر أن يزور مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي.آي.أيه) تركيا يوم الخميس لبحث مسألة وحدات حماية الشعب وسبل مواجهة شبكة فتح الله كولن رجل الدين التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في يوليو تموز.