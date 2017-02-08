النفط الخام يتراجع أكثر من 1% بفعل هبوط البنزين

صراحة-وكالات:تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء تحت ضغط تنامي مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وسط مؤشرات على انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي بما قد يعقد جهود أوبك والمنتجين الآخرين لتقليص تخمة المعروض.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت بانخفاض 67 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة عند 55.05 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأمريكي منخفضا 84 سنتا أو 1.6 بالمئة عند 52.17 دولار.

وتراجعت عقود البنزين الأمريكية إلى 1.4875 دولار بعد أن انخفضت في وقت سابق من الجلسة عن متوسط 200 يوم وهو مؤشر ينبئ بمزيد من الخسائر.