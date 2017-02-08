431 زيارة لبرنامج الطب المنزلي في أملج خلال الربع الأول من العام الجاري

صراحة-أملج:نفذ برنامج الطب المنزلي التابع للقطاع الصحي بمحافظة أملج خلال الربع الأول من العام الحالي 431 زيارة, أسهمت في تقديم الخدمة العلاجية والوقائية لـ 103 مرضى, وتثقيف صحي لذوي المرضى وتأمين عدد من المستلزمات الطبية لهم.

وأوضح المشرف على البرنامج فهد عبدالعزيز الحجوري ، أن البرنامج نفذ منذ أن تبنته وزارة الصحة 12833 زيارة بمعدل 10 – 12 زيارة يومياً, ويقوم البرنامج خلال زياراته بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الغيارات لمصابي الحوادث ومتابعة الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية والدعم النفسي والإجتماعي لمرضى السرطان والجلطات .

وأضاف أن البرنامج قدم خلال هذه الفترة تجهيزات للمرضى شملت 15 سريراً طبياً و 2 كرسي كهربائي و 8 كراسي للمعاقين و 10 مراتب هوائية و4 أسطوانات أكسجين وعدد من أجهزة قياس السكر وحافظات الأنسولين وغيرها من المستلزمات الطبية المختلفة التي يحتاجها المرضى