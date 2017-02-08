صحة حائل تدشن برنامج المشاركة المجتمعية

صراحة-حائل:أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الصحة العامة برنامج المشاركة المجتمعية وتعزيز الصحة والذي يعتبر ضمن المبادرات العشر التطويرية للمراكز الصحية برؤية 2030م.

من جهته التقى مساعد المدير العام للصحة العامة الاخصائي هشام التميمي مع منسقي البرنامج بالقطاعات الصحية والمراكز الصحية، منوهاً على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج لمصلحة المريض أولاً، ولمصلحة المجتمع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الطبية وتنفيذ لخطط الوزارة في تطوير القطاعات الصحية بالمملكة.