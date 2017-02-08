سمو الأمير فيصل بن بندر يرعى مؤتمر البيئة الجديدة للإعلام التفاعلي في الرياض

صراحة-الرياض:تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يُنظم قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الملك سعود، مؤتمر الإعلام الدولي الثاني بعنوان ” البيئة الجديدة للإعلام التفاعلي في العالم العربي.. الواقع والمأمول ” ، وذلك خلال الفترة 21 -22 فبراير 2017م، بقاعة حمد الجاسر بمقر الجامعة بالرياض، بمشاركة 66 متخصصًا في الإعلام من داخل المملكة وخارجها.

وثمّن معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر في تصريح له رعاية سموه للمؤتمر ، مبينًا أنها تجسد اهتمام سموه المتواصل بالجامعة بشكل عام وبالإعلام بصفة خاصة.

وقال معاليه : إن المؤتمر سيعمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مختلف مجالات الإعلام، للإسهام في تقدّمها وتنميتها، من خلال مناقشة مجموعة من المحاور ذات العلاقة بقطاع الإعلام ووسائل التواصل لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في العالم، وعدد من الجلسات العلمية التي ستسلط الضوء على موضوعات إعلامية بمشاركة خبراء يمثّلون مؤسسات إعلامية .

من جانبه أكد صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن محمد بن ثنيان عميد كلية الآداب المشرف العام على المؤتمر أن المؤتمر يتضمن 13 محورًا، تتنوع ما بين البيئة التفاعلية للإعلام ومشروعات الأعمال في الإعلام التفاعلي كصناعة المحتوى الإعلامي بالإضافة إلى العديد من المحاور التي تشكل إضافة مهمة للعلم الإعلامي.

وأشار إلى أن المؤتمر تلقى ما يزيد على 250 بحثًا وورقة علمية داخلية وخارجية تتطرق إلى أدق تفاصيل العمل الإعلامي في العالم العربي.