19560 مستفيدا من برامج مكتب غراس التعاوني بالدمام

صراحة-الدمام:استفاد 19560 شخصاً من برامج وأنشطة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام “غراس” خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ .

وكشف تقرير صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب أن إجمالي المنشاط المنفذة خلال الفترة بلغت 433 منشطا، شملت 177 درساً ومحاضرة، فيما بلغ عدد مناشط مشروع الدورات العلمية والمنهجية والدروس المصاحبة 125 نشاطاً ، في حين بلغت عدد الأنشطة المنفذة ضمن مشروع الأمن الفكري الذي يعد أحد البرامج الأساسية للمكتب 11نشاطا ، كما نفذت اللجنة النسائية التابعة للمكتب 120 برنامجاً استهدفت الجاليات والمجتمع .

وأوضح مدير المكتب وليد بن عبدالله الثاني أن البرامج المنفذة تنوعت بحسب الشريحة الموجه لها النشاط ، وذلك إنطلاقاً من رسالة غراس المتمثلة في ” الدعوة وتعزيز القيم من خلال عمل مؤسسي فعال ومميز ذي قيمة مضافة بالشراكة مع المجتمع “، مشيرا إلى أن هناك برامج دعوية من الدروس والمحاضرات التي تقام بمساجد جنوب الدمام بشكل دوري، بالإضافة إلى عدد من البرامج المجتمعية التي استحدثت هذا العام منها مشروع الأمن الفكري للتحصين من الأفكار الهدامة .