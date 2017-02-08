أمير منطقة الباحة يتفقد محافظة غامد الزناد

صراحة-الباحة:قام صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بزيارة تفقدية لمحافظة غامد الزناد اليوم , اطلع خلالها على سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة محافظ غامد الزناد محمد سالم البقيصي ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وافتتح سموه خلال زياراته لمقر محافظة غامد الزناد معرض المشاريع بالمحافظة الذي يتضمن اللوحات الخاصة بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة .

كما دشن سموه المباني الإضافية للمحافظة التي بلغت تكلفتها مليوني ريال وتشمل قاعات استقبال واجتماعات وصالات ومكاتب , ضمن تطوير مباني المحافظات التي وجه بها سموه والعمل على تطويرها واستكمال جميع البنى التحتية لها مستمعاً إلى شرحٍ من مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالإمارة علي بن عبدالرحمن الغامدي عن مشاريع توسعة وتطوير وصيانة مقر المحافظة .

بعد ذلك اطلع سموه على المشاريع البلدية التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بمحافظة غامد الزناد والتي تبلغ تكلفتها الاجمالية 90 مليون ريال واستمع سموه إلى شرح من رئيس بلدية المحافظة المهندس ثامر المالكي عن تلك المشاريع التي تشمل مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة ودرء أخطار السيول وتحسين المداخل وحدائق وساحات ومتنزهات وساحة شعبية وملاعب ومباني بلدية ومرافق وإنشاء مركز حضري وتسوير مقابر والتخلص من النفايات وإنشاء سوق للخضار واللحوم والفواكه .

كما شاهد سموه مشاريع المياه المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة البالغة تكلفتها 117 مليون ريال وتشمل حفر أبار وسقيا مجانية ومشروع المياه للإسكان الخيري ومحطات تخزين المياه والخزانات وإيصال المياه الى الخزانات ومشاريع نقل المياه من سد الأحسبة ومحطات الضخ وتوريد وتشغيل وتركيب محطة المياه والصرف الصحي .

كما اطلع سموه على مشروعي مركز صحي رحاضه ومركز صحي عبس بتكلفة 3 ملايين و500 ألف ريال ومشاريع لجنة التنمية الاجتماعية بتكلفة مليون و700 ألف ريال ومشاريع واوقاف مكتب الدعوة والارشاد بالمحافظة بتكلفة 5 مليون ريال وكذلك مشروع مقر جمعية البر الخيرية المقرر إنشاؤه بتكلفة 4 ملايين ريال ومشروع وقف الجمعية الذي تم إنشاؤه بتكلفة 3 ملايين و500 ألف ريال والمشاريع التعليمية التي تم تنفيذها والمقرر تنفيذها بتكلفة 37 مليون ريال.

عقب ذلك التقى سمو الأمير مشاري بن سعود عدداً من المواطنين بمكتب المحافظ واستمع إلى احتياجاتهم وتسلم طلباتهم ، موجهاً سموه المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم .

بعد ذلك دشن سموه بمكتب المحافظ الموقع الإلكتروني للجمعية البر الخيرية بالمحافظة لخدمة المستفيدين من برامج الجمعية وخاصة كبار السن .

ثم التقى سمو أمير منطقة الباحة في قاعة الاستقبال بالمحافظة مشايخ القبائل وعدد من الأهالي بمحافظة غامد الزناد معبرا سموه عن سعادته بلقائهم والاستماع إلى أراءهم واقتراحاتهم وتطلعاتهم .

ومن جانبهم عبر مشايخ القبائل وأهالي غامد الزناد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الباحة على زيارته للمحافظة والالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم ، مثمنين لسموه حرصه الدائم على تفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات المنطقة ومتابعته الميدانية للمشاريع لتحقيق المزيد من الخدمات التنموية

رافق سموه خلال الزيارة مساعد مدير شرطة المنطقة اللواء محمد الوذيناني ومدير عام مكتب سموه أحمد السياري ومدير عام العلاقات العامة بالإمارة خضر الغامدي وعدد من المسئولين .