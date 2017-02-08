خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صراحة-واس:تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد سعيد الظاهري، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل السفير لخادم الحرمين الشريفين، تحيات سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لسموه.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.