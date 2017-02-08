الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنظم محاضرات بمحافظة الجموم

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد, عدداً من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة الجموم .

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالإنابة ياسر بن علوي فدعق, أن أولى هذه المحاضرات سيلقيها عبدالعزيز الفايز بعنوان “فضل العلم و آداب حملته” بجامع مدركة يوم الخميس 19 /5 بعد صلاة العصر, وسيلقي منصور الغامدي محاضرة بعنوان “مدخل في الفقه” بجامع مدركة في حي الجامع يوم الجمعة 20 /5 بعد صلاة العصر, فيما سيلقي مسرج الروقي محاضرة بعنوان “مدخل في أصول الفقه” بجامع مدركة في حي الجامع يوم السبت 21 /5 بعد صلاة العصر.

وبين أنه ستقام يوم الخميس 26 / 5 محاضرة بعنوان “اثر القدوة الصالحة على الفرد و المجتمع” بجامع مدركة في حي الجامع يلقيها حمود الحارثي بعد صلاة المغرب, فيما سيلقي الشيخ نايف العتيبي محاضره بعنوان “اثر الانحراف على الفرد والمجتمع” بجامع مدركة في حي مسيحة الشرقية يوم السبت 28 /5 بعد صلاة المغرب.

كما سيلقي عبدالله الحسيني محاضرة بعنوان “أهمية الصلاة” بجامع عمرو بن العاص في حي الجرازة يوم السبت 5 /6 بعد صلاة المغرب, ويلقي مسرج الروقي محاضرة بعنوان “معالم نبوية في الحياة من كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد لأبن القيم” بجامع مدركة في حي الجامع ثاني خميس من كل شهر بداية 10 /6 / 1438هـ .