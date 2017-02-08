جمرك مطار أبها يُحبط محاولة تهريب أكثر من كيلوجرام من الهيروين

صراحة-أبها:تمكّن جمرك مطار أبها من إحباط محاولة تهريب (1.44) كيلوجرام وأربعة وأربعون جرام من مادة الهيروين عُثر عليها مُخبأة مع أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وتفصيلاً قال الأستاذ فهد السلمي مدير جمرك مطار أبها: عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لأحد القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات التي وصلت للمطار عُثر على تلك الكمية من الهيروين مخفية في مخبأ أُعد خصيصًا لغرض التهريب في أسفل الحقيبة التي كانت معه، حيث عُثر بداخل هذا المخبأ على 8 أكياس بلاستيكية صغيرة تحتوي على مادة الهيروين.