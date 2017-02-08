جامعة أم القرى توقع اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات القطرية

صراحة-مكةالمكرمة:وقعت اليوم اتفاقية شراكة بين شركة تحليل البيانات الرقمية “لوسيديا” إحدى الشركات الناشئة بوادي مكة في جامعة أم القرى، مع إحدى الشركات القطرية المتخصصة في تحليل البيانات الرقمية, بحضور معالي مدير جامعة أم القرى رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية الدكتور بكري بن معتوق عساس, وذلك بمقر مركز الشركات الناشئة بالمدينة الجامعية, لتكون بذلك الشركة القطرية ممثلاً حصرياً لشركة “لوسيديا”.

وتأتي الاتفاقية ضمن توسع الشركات الناشئة التي ترعاها الجامعة ضمن رؤية المملكة 2030 .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “لوسيديا” المهندس عبدالله عسيري, أن شركة “لوسيديا” تقدم منصة في التحليل الزماني والمكاني لملايين التغريدات في تويتر, مما يساعد على اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك في المجالات الأمنية والتسويقية والتعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لافتاً إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات أخرى في هذه المجالات مع شركات ومؤسسات محلية وخليجية وعالمية، مثمناً دعم رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية الدكتور بكري بن معتوق عساس للشركات الناشئة بوادي مكة, التي مكنها من النمو والاستدامة.

من جانبه بين المدير التنفيذي للشركة القطرية المهندس محمد المهندي, أن هذه الشراكة تأتي نظراً لجودة مخرجات شركة “لوسيديا” التابعة لشركة وادي مكة للتنقية بجامعة أم القرى في مجال تحليل المحتوى الرقمي لشبكة التواصل الاجتماعي على تويتر، عاداً الوادي من الشركات التقنية التي برزت على المستوى الخليجي في إطلاق العديد من الشركات الناشئة التي تميزت في المجالات التقنية المتعددة.

من جهته أكد الدكتور بكري عساس،أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لعدد من الاتفاقيات للشركات الناشئة بوادي مكة للتقنية على المستوى المحلي والخليجي والعالمي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م ، مبيناً أن الجامعة نجحت في تجربتها لدعم ريادة الأعمال من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى منتجات تقنية وشركات ناشئة دخلت إلى سوق العمل، مما أسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.