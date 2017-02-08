جامعة جازان تنظم لقاءً مفتوحـًا مع طلاب السنة التحضيرية

صراحة-جيزان:نظمت جامعة جازان أمس لقاءً مفتوحـًا مع طلاب السنة التحضيرية بالمجمع الأكاديمي في أبوعريش ضمن فعاليات الأسبوع التعريفي, بمشاركة معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات .

وجرى خلال اللقاء الرد على أسئلة الطلاب التي تضمنت العديد من المحاور التي تهمهم في مسيرتهم التعليمية الأكاديمية عن أوقات المحاضرات ورسوم سكن الطلاب بالمدينة الجامعية والمكتبة الجامعية والمكافآت وغيرها من الموضوعات التعليمية والأكاديمية .

كما أكد الدكتور القحطاني خلال اللقاء أن طلاب وطالبات الجامعة هم الهدف الأول للجامعة وأن لهم واجبات وعليهم حقوق كما هو الحال مع أعضاء هيئة التدريس الذين يجب عليهم العدل وأداء رسالتهم التعليمية بكل أمانة واقتدار، وعلى الطلاب أيضاً احترام عضو هيئة التدريس والحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومقدرات جامعة جازان في كل مرافقها.