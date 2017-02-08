منسوبو الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة يزورون الحد الجنوبي

صراحة-الرياض:يلتقي منسوبو فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة اليوم، الجنود المرابطين بمنطقة نجران، وذلك ضمن إحدى مبادرات مشروع “كيف نكون قدوة” لملتقى مكة الثقافي، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

أوضح ذلك مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، مبينا أن الزيارة تهدف إلى دعم وتأييد جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، الذين ضربوا أروع الأمثلة في القدوة بالذب عن دينهم ووطنهم .

وأفاد العبدلي أن الفرع يعد أول المشاركين في مبادرة ” كيف نكون قدوة “، حيث قدم الفرع العديد من الأعمال والبرامج المتنوعة ومنها هذه الزيارة التي تأتي ضمن المشروع بعنوان “حملة شكراً جنودنا البواسل”، مشيرا إلى مشاركة عدد من دعاة الفرع ومنسوبيه لإلقاء العديد من المحاضرات التوعوية والندوات وخطب الجمع بين الجنود في مقار جبهاتهم، مبيناً أنها ستشمل جميع القطاعات العسكرية المشاركة من وزارة الدفاع، والحرس الوطني، وحرس الحدود، وتقديم هدايا عبارة عن حقيبة تحمل شعار الحملة وتحتوي على مصحف جيب مفسر، وسواك، وماء زمزم.

وسيقوم الدعاة بتقديم السجل الذهبي للحملة الذي أعده أكثر من (300) موظف من منسوبي الفرع، ويحوي رسائل الدعم، والتأييد، والدعاء للجنود بالنصر والتمكين والعودة ــ بإذن الله تعالى ـــ سالمين غانمين إلى أهليهم.