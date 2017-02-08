وزير الشؤون الإسلامية يكرم منسوبي الوزارة بالخارج

صراحة-الرياض:كرم معالي وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، اليوم، منسوبي الوزارة من الدعاة الذين عادوا إلى المملكة بعد اكتمال

مدة عملهم في المكاتب الدعوية في عدد من دول العالم .

ووجه معاليه كلمة خلال التكريم، عبَّر فيها عن تقديره لجهود مديري المكاتب والدعاة خلال مدة عملهم خارج المملكة، وحرصهم على القيام برسالة الدعوة إلى الله على أكمل وجه، وتمثيل المملكة بالشكل الذي يتناسب مع مكانتها وقيادتها في كل عمل فيه خدمة للإسلام والمسلمين، والدعوة إلى الله، وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

وقال معاليه: لا شك أن وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية حققت إنجازات كبيرة بوجود رجال أكفاء، أسهموا في نجاح أعمالها في الدعوة بالخارج، مقدما شكره لهم على ما قدموه من واجب وظيفي، ونشر منهج أهل السنة والجماعة والعقيدة الإسلامية، والتوحيد .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، ألقى خلاله وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، كلمة أعرب فيها عن شكره لمعالي الوزير؛ على رعايته للحفل التكريمي للعاملين في قطاعات الدعوة بالخارج، مشيرا إلى أن هذه التكريم يعد تقديراً لما قدموه في سبيل الدعوة .

وفي نهاية الحفل، قدم معالي الشيخ صالح آل الشيخ شهادات تقدير للمكرمين ، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.