مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تبحث الخدمة المقدمة لـ 3200 حاج موريتاني

صراحة-مكة المكرمة:ألتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف عباس بن عبدالغني قطان, برئيس مكتب شؤون الحج لحجاج موريتانيا محمد المختار أمسيعيد والوفد المرافق, بحضور نائب رئيس و أعضاء مجلس الإدارة, وذلك بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة بحي أم الجود.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف عباس بن عبدالغني قطان, أن اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة لحجاج موريتانيا، مؤكداً أهمية توعية الحجاج بجميع مراحل الحج والأنظمة والتعليمات التي استجدت هذا العام، والتقيد بالبرامج التي أعدتها وزارة الحج والعمرة ومنها مواعيد تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات, والالتزام بالمسار الإلكتروني.

من جانبه أشاد رئيس مكتب شؤون الحج لحجاج موريتانيا بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام من توسعات جبّارة في الحرمين الشريفين, بهدف التسهيل عليهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ويعودوا لأوطانهم سالمين غانمين، مبيناً أن الاجتماع جاء لبحث الترتيبات اللازمة لخدمة حجاج موريتانيا الذين سوف يقدمون موسم حج هذا العام, ومناقشة مختلف الأمور المعنية بخدماتهم ورعايتهم.

وأوضح أمسيعيد ” أن عدد حجاج موريتانيا لهذا العام 1438هـ سيبلغ 3200 حاج, حيث سيقوم مكتب شؤون الحج بتقديم جميع التعليمات والضوابط المتعلقة بالحج لهم, بالإضافة إلى تزويدهم ببرامج توعوية عن جميع مراحل مناسك الحج، منوهاً بدور المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ومكاتب الخدمة الميدانية التابعة لها في خدمة ورعاية حجاج موريتانيا.