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8 فبراير, 2017   2691

المجلس البلدي بمحافظة القطيف يطلق حملة ” معاً … من أجل قطيف أجمل “

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صراحة-الرياض:تطلق صحة البيئة التابعة لمجلس القطيف البلدي بالشراكة مع بلدية محافظة القطيف غداً, حملة تقييم أداء الحاويات بعنوان ” معاً .. من أجل قطيف أجمل “، بالتعاون مع عدد من الجمعيات واللجان الأهلية والمتطوعين، وذلك في الواجهة البحرية بمنطقة المجيدية بمحافظة القطيف .
وتعد الحملة بداية لسلسلة من الحملات التنموية التي يعمل عليها المجلس البلدي بالقطيف، في محاولة للوقوف على مطالب المواطنين وإيجاد الحلول البديلة ضمن الاحتياجات والسبل المتاحة من الجهات المعنية، حيث يشتمل البرنامج على عدد من الأركان للجهات المشاركة، و أركان فنية .

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