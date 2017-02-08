بلدية خميس مشيط تتلف كمية من التمور بالمحافظة

صراحة-أبها:ضبطت بلدية محافظة خميس مشيط أمس, مجموعة من العمالة الآسيوية الوافدة داخل مبنى سكني يتم خلاله تعبئة وتغليف التمور بطريقة تفتقد لاشتراطات الصحة والسلامة.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن مراقبي البلدية تمكنوا من مداهمة مقر سكني تم استعماله لتعبئة وتغليف التمور في علب بلاستيكية بطريقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي, مشيراً إلى أنه تم إتلاف كافة التمور المضبوطة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق صاحب المنشأة لمخالفته أنظمة وقوانين البلدية.

ودعا الدكتور الوادعي إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر رقم طوارئ الأمانة 940.لا