“شرطة الرياض” تضبط عصابة تسطو على المحال التجاريه والصيدليات

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في اطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم الإعتداء و السطو على الصيدليات و المحال التجاريه و الاعتداء على العاملين بها و ترويعهم بأستخدام السلاح الناري و الأبيض و المارة و سلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليه و مقتنيات شخصية, فقد عمدت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة لحصر تلك البلاغات التي باشرتها عدد من مراكز الشرط في العاصمة و اعداد الخطط الكفيله للايقاع بالجناة .

وبالتوسع في اجراءات البحث والتحري أشارت المعلومات الأولية إلى وقوف تشكيل من اربعة اشخاص ( سعودي وثلاثة سوريين جميعهم في العقد الثالث من العمر ) خلف تلك الحوادث و أسفرت الجهود الميدانية – بتوفيق من الله – عن ضبطهم جميعاً, وبسماع اقوالهم أقروا بما نسب اليهم و التخطيط المسبق و توزيع الأدوار و المسروقات فيما بينهم ، و ارتكاب ستة عشر واقعة سرقة في عدة احياء متفرقة ( ثلاث صيدليات – تسع محلات تموينات – استيقاف أربعة أشخاص وسلب ما بحوزتهم ) و تطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجلات البلاغات .

جرى ايقافهم جميعاً و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لاكمال اللازم حسب الاختصاص .