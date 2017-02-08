تعليم ينبع يعلن عن فتح مواعيد تسجيل المستجدين بالصف الأول

صراحة – فيصل القحطاني : شهدت مدارس تعليم ينبع الابتدائية هذا الأسبوع اقبالا من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم بعد أن أعلن قسم الاختبارات والقبول والتسجيل عن فتح مواعيد التسجيل للطلاب و الطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي 1438/1439 من يوم الأحد الماضي للتسجيل عبر الرابط https://noor.moe.gov.sa

وأوضح رئيس قسم الاختبارات والقبول زياد خلاف أن الإدارة تعتزم قريبًا إنشاء مراكز لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1438/1439هـ وذلك في عدد من مراكز الحي بهدف التسهيل على أولياء الأمور الذين واجهوا صعوبة في التسجيل وتقديم المشورة وتيسير إجراءات القبول في مراحل التعليم العام.

وأبان أن الإدارة تتخذ هذه الخطوة بهدف خدمة أولياء الأمور وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ، وللتيسير عليهم للحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في قبول الطلاب والطالبات وتوعية أولياء الأمور بآلية التسجيل عبر برنامج نور .. ذاكرًا أن أعمال هذه المراكز تنطلق تباعا لاستقبال المستفيدين ..

وأكد خلاف أن المدارس الابتدائية بدأت من يوم الأحد الماضي باستقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم ، وذلك وفق قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين عبر نظام (نور) .

وقال خلاف أن الوزارة اشترطت بأن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع بداية العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.. مبينًا أن فترات التسجيل وفق سبع مواعيد :

8 / 5 مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية .

7 / 6 السعوديين وأبناء السعوديات .

5 / 7 المعاملين معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة والخليجيين واليمنيين وأبناء الدبلوماسيين

26 / 7 غير السعوديين .

25 / 8 خريجي الروضات الحكومية والأهلية .

19 / 12 خريجي الروضات الأجنبية.

وشدد خلاف على مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم تجنباً لإلغاء الطلب التسجيل المبكر للطالب / للطالبة عن طريق نظام نور وحتى يضمن له اختيار المدرسة القريبة من منزله وحجز مقعد له قبل تسديد الشواغر أو إقفال التسجيل.