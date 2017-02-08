فلكية جدة: خسوف “شبة ظل” للقمر بسماء السعودية.. فجر السبت المقبل

صراحة – محمد المحسن : قالت الجمعية الفلكية بجدة ان سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد ما بعد منتصف ليل الجمعه وفي الساعات قبل شروق شمس السبت 11 فبراير 2017 خسوف شبة ظل للقمر وهو الاول من خسوفين بسماء المملكة هذا العام ويستمر 4 ساعات و 19 دقيقة.

و اوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد ابوزاهرة : خسوف شبة ظل يحدث عندما يعبر القمر خلال المنطقة الخارجية من ظل الأرض التي تسمى ” شبة الظل ” ويمكن ملاحظة حدوث خفوت ظاهري لبريق سطح القمر عند توقيت الذروة العظمى “منتصف الخسوف” ولكن القمر لن يختفي لان أشعة الشمس مستمرة في السقوط على سطحه لذلك سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل في كافة مراحل هذا الخسوف من البداية وحتى النهاية.

وسيبدأ الخسوف في كافة مناطق السعودية في نفس الوقت ،بدخول القمر الى منطقة شبة ظل الارض عند الساعة 1:35 فجرا ، وخلال الخسوف يصل القمر لحظة البدر المكتمل الساعة 3:33 فجرا ويكون بذلك قطع نصف مدارة حول الارض.

ويصل الخسوف ذروته العظمى الساعة 3:45 فجرا عندها يكون 99 % من قرص القمر واقعا في شبه ظل الارض وفي ذلك الوقت من الممكن ملاحظة خفوت في اضاءة القمر بالنسبة للراصد المتمرس شديد الملاحظة وخاصة في اعلى يمين القمر ولكن ربما اغلب الناس لن تلاحظ شيء حيث سيبدو القمر كالمعتاد بالنسبة اليهم ، وهذه الذروة العظمى تحدث بعد 4 ايام من وقوع القمر في الحضيض وهي اقرب نقطة في مداره الى الارض لذلك فان القمر سوف يظهر قطره اكبر بحوالي 1 % فقط من المعدل .

وبعد ذلك يبدأ القمر في الخروج من منطقة شبة ظل الارض الى ان ينتهي الخسوف الساعة 5:54 فجرا .

وعلى عكس كسوف الشمس يمكن مراقبة خسوف القمر بالعين المجردة دون الحاجة لأي نوع من الحماية ولكن يفضل استخدام المنظار الثنائي العينية.

وخلال الليالي المقبلة سوف يشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وخلال بضعة ايام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل الى مرحلة التربيع الاخير بعد اسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

جدير بالذكر بعد اسبوعين من حدوث خسوف شبة الظل للقمر سيحدث كسوف حلقي للشمس لن يكون مشاهد في سماء السعودية او الوطن العربي .