تعليم الشرقية يؤكد على إنجاز العمل وفقاً لتطبيقات “الحوكمة”

صراحة – فيصل القحطاني : أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أهمية ممارسة منسوبيه لأعمالهم وفقاً لمفاهيم وتطبيقات ” الحوكمة ” التي ترمي لرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لتواكب رؤية المملكة الطموحة 2030 ، إلى جانب الإسهام في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً لتوجهات الوزارة، والتنافسية في تحقيق جودة التعليم.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لتوصيات ورشة العمل الذي عقد اليوم بمقر تعليم الشرقية الرئيسي بالدمام ، بحضور القيادات التعليمية بتعليم المنطقة, حيث أستعرض المستشار التعليمي عبدالرحمن الغفيلي خلال الاجتماع أبرز ما جاء في توصيات ورشة العمل التي نفذت مؤخراً “مسؤولون” إلى جانب تسليطه الضوء على الإجراءات التي تمت للإعداد والتنفيذ والمراجعة للورشة ومخرجاتها، إضافة إلى الوقوف على دور القيادات التعليمية في تفعيل توصيات الورشة .

وأشار الغفيلي إلى أن أبرز الأهداف التفصيلية للورشة تحديد أسباب تكرار الإخفاق في تنفيذ بعض المهام المسندة بالرغم من وصول التوجيه ووضوح كيفية تنفيذ الإجراء وامتلاك القدرة على ذلك لدى المعني ، كذلك استعراض تصميم الإجراءات والمعالجات اللازمة لرفع كفاءة الاستجابة وتنفيذ المهام المسندة مستقبلاً .

وعرف الغفيلي “الحوكمة” بأنها النظام الذي من خلاله تدار المؤسسة وتراقب, حيث تعنى بجميع أفراد المنظمة وتحث على الشفافية والمحاسبية والمساءلة والالتزام والفاعلية ، وتسهم في السرعة بأداء المهام والاستخدام الأمثل للموارد واستقرار المنظمة وتشجيع الإنتاجية.