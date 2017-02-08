التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> ولي العهد يبحث تعزيز التعاون في المجالات الأمنية مع رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي
8 فبراير, 2017   3358

ولي العهد يبحث تعزيز التعاون في المجالات الأمنية مع رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي

2017-02-08_162637

صراحة – خالد الحسين : بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي جي ريس، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية ومنها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم لرئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير بلجيكا لدى المملكة غيرت كريل.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA