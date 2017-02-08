ولي العهد يبحث تعزيز التعاون في المجالات الأمنية مع رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي

صراحة – خالد الحسين : بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي جي ريس، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية ومنها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم لرئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير بلجيكا لدى المملكة غيرت كريل.