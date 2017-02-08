إزالة 6 إحداثات مخالفة وتعديات على أراضٍ حكومية جنوب الطائف

صراحة – نواف العايد : قامت أمانة الطائف ممثلة ببلدية جنوب الطائف الفرعية بإزالة 6 إحداثات مخالفة وتعديات على أراضٍ حكومية بمواقع مختلفة جنوب المحافظة، شملت حظائر للأغنام، وبيوت صفيح، وخياما، وشبوكا، وأحواشا، وعقوما ترابية، وذلك عقب تأكد لجنة التعديات من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدي، وباشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية أعمال الإزالة والهدم.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الأمانة تعمل على مكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، من خلال لجان متخصصة لمراقبة ومتابعة التعديات وإزالتها بشكل فوري لضمان عدم تحولها إلى أمر واقع يصعب التعامل معه، كما تقوم البلديات الفرعية بتكثيف الرقابة على مواقع التعديات للحيلولة دون عودة التعدي إليها مرة أخرى. بدورها تعمل الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية على متابعة المخططات العشوائية ومنع تسويقها أو تداولها وتطبيق الإجراءات الحازمة بحق المخالفين، وتحذر المواطنين من شراء الأراضي في المخططات العشوائية المخالفة.