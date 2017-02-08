المالك رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للخطوط الحديدية

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت أمانة مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن تعيين الدكتور بشار بن خالد المالك رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداءً من غرة مارس المقبل.

وأعرب الدكتور المالك عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس لهذه الثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق له ولمنسوبي الشركة.

وأشار إلى أهمية هذه المرحلة من عمر الشركة وأنها تشكل تحدياً كبيراً نحو تحقيق تطلعات أفراد المجتمع باعتبار دخول الشركة للمنافسة في سوق نقل الركاب بين المدن.

من جانبه، وجه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة خالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس هيئة النقل عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس الدكتور رميح بن محمد الرميح على ما بذله من جهد كبير أثناء تكليفه بالإشراف العام على الشركة، منوهاً بالنجاحات المتوالية التي حققتها الشركة أثناء توليه هذه المسؤولية.

كما هنأ معاليه الدكتور بشار المالك على المنصب الجديد متطلعاً إلى الجهد المنتظر والمأمول منه بالتعاون مع فريق “سار” لمواصلة نجاحات وإنجازات الشركة في جميع المجالات وتحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها سيما وأنها باتت تضطلع بمسؤولية ملكية جميع البنى التحتية للخطوط الحديدية بين المدن في المملكة.

وأوضح معالي وزير النقل أن الشركة استكملت الاستعدادات الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب على مشروع قطار الشمال الذي أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع نهاية شهر فبراير الحالي موعداً لانطلاقه، وأنجزت في فترة قياسية ربط مدينة وعد الشمال وتباشر عمليات التشغيل التجريبي للخط لنقل الكبريت ومنتجات الفوسفات من مدينة وعد الشمال الصناعية وإليها، إلى جانب القفزات المتوالية لخط التعدين الذي نقل خلال العام الماضي ما يزيد عن 8 ملايين طن من الفوسفات والبوكسايت والتي تعد أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ بداية تشغيل الخط منتصف عام 2011م.

وأكد معاليه توجه الشركة في الاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة وإعطائها الفرصة لتولي المناصب القيادية التي تتطلب الكفاءة والطموح نحو تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخصوصاً في القطاعات الخدمية.

ويحمل المالك درجة الدكتوراه في هندسة النقل من أمريكا والعديد من البرامج والدورات التدريبية في مجالات إدارة الأعمال والقيادة، وقد تقلد عدة مناصب في وزارة النقل وله إسهامات أكاديمية في جامعة الملك سعود وعمل منذ العام 2011م للعمل في شركة سار وتقلد فيها عدة مناصب.