سمو ولي العهد يستقبل رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية

صراحة – محمد المحسن : بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية ريبيكا كاتريدج سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين المملكة ونيوزيلندا خاصة ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم لرئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية والوفد المرافق لها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير نيوزلندا لدى المملكة هاميش ماكمستر.