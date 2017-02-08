إدارة تعليم الجوف تعتمد 327 برنامجاً تدريبيا للمعلمين

صراحة – خالد الحسين : اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات خطة البرامج التدريبية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنين” محمد بن عوض الصلهام أن البرامج التدريبية التي ستقدم تضمنت 21 قسماً و3 مشاريع وبرامج عامة، وقد تم التركيز في هذا الفصل على حقائب المهارات الأساسية لتمكين المعلم، والتي تستهدف 39 حقيبة تدريبية بلغ عدد البرامج فيها نحو 142 برنامجا تدريبيا تستهدف ما يقارب 3500 معلم، وموزعة على خمس مراكز تدريب هي ” مركز تدريب شمال سكاكا، مركز تدريب جنوب سكاكا، مركز تدريب دومة الجندل، مركز تدريب صوير، ومركز تدريب طبرجل “.

من جانبها ذكرت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنات” لطيفة بنت إبراهيم الخليف أن الإدارة تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية في 124 برنامجا تدريبيا، موزعة على القطاعات كافة، مضيفة أن الخطة تتضمن مشاريع وزارية واردة من وكالة التعليم والإدارة العامة للتدريب التربوي بالوزارة، إضافة إلى برامج تدريبية إثرائية تسعى لتحقيق تطوير مخرجات التعليم.