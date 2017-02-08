تعليم الرس يفعّل مشروع الأسر المنتجة بالمقاصف المدرسية

صراحة – نواف العايد : وجه مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان الطعيسي أمس بتفعيل مشروع (أسر) لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة بما لا يتعارض مع لوائح الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية.

وقد تقرر البدء بتطبيق المشروع مع بداية هذا الفصل الدراسي لعام 1438/1437هـ وذلك على مدارس البنين داخل المحافظة وخارجها ويستثنى من ذلك مدارس البنات التي ترتبط بعقد مسبق وموحّد مع إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في تشغيل المقاصف المدرسية وهي جميع مدارس البنات داخل المحافظة.

مما يذكر أن التعاقد سيتم بين قائد المدرسة والأسرة المنتجة مباشرة بإشراف ومتابعة من قسم خدمات الطلاب بالإدارة وفق صيغة موحدة ومحددة الشروط .

وأبدت الغرفة التجارية بالرس استعدادها لتبني هذه المبادرة وأن تكون مظلة رسمية لاحتواء الأسر المنتجة وتمكينها من الاستثمار في مجال المقاصف المدرسية بصورة نظامية.