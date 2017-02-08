العمل والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل “مراكز التنمية الاجتماعية.. الواقع والمأمول”

صراحة – فيصل القحطاني : عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الثلاثاء، في الرياض ورشة عمل بعنوان: “مراكز التنمية الاجتماعية.. الواقع والمأمول”، وذلك بمشاركة أكثر من 150 من منسوبي ومنسوبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية، والجمعيات التعاونية من مختلف مناطق المملكة.

وهدفت الورشة إلى الاستماع إلى العاملين في تلك الجهات، وفهم تطلعاتهم، وأبرز الأدوار والخدمات التي يتطلعون من مراكز التنمية الاجتماعية القيام بها.

ويأتي هذا التوجه تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، التي تعمل على تعزيز الحوكمة في القطاع غير الربحي، وزيادة وتوسيع الأثر المرجو من أعماله، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية، وذلك إيماناً

بالأدوار الحيوية والمهمة المناطة بمراكز التنمية الاجتماعية من إشراف وتمكين وتحفيز وتوجيه للجمعيات الأهلية.

وفي هذا الصدد، تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تطوير إطار شامل من المعايير التي تهدف إلى نمذجة وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية، والقيام بالعديد من الزيارات الميدانية لـ 39 مركز تنمية اجتماعية، لرصد الواقع، ودراسة الاحتياجات الفعلية، وتصميم برنامج تدريبي لمنسوبي المراكز في الجوانب ذات الاحتياج، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل مع الأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصلحة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تمكين مراكز التنمية الاجتماعية، التي تعد الركيزة الأساسية، وتمثل همزة الوصل بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان، وتشجيعها، والإشراف عليها، ورفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز.

ومن المنتظر أن تعقد الوزارة ورشة عمل أخرى الأسبوع المقبل تجمع مديري مراكز التنمية الاجتماعية، ورئيسات الأقسام النسائية في المراكز من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، للشروع في تطوير أداء المراكز بعد رصد تطلعات واحتياجات العملاء من الجمعيات والمؤسسات واللجان، وبناء معايير موحدة للمراكز، بهدف القيام بأدوارها.