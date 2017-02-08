جراحة ناجحة بمستشفى عسير المركزي لعشريني تغنيه عن جهاز التنفس الصناعي

صراحة – محمد المحسن : تمكن مريض عشريني أصيب في حادث مروري قبل أربع سنوات وأدّى إلى شلل رباعي واعتماد كلي على جهاز التنفس الصناعي لشلل أعصاب الحجاب الحاجز الصدري , من الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي بفضل الله , وذلك بعد عملية ناجحة أجريت له بمستشفى عسير المركزي لزرع محفزات إلكترونية للحجاب الحاجز وذلك بإرسال نبرات لانقباض عضلات الحجاب الحاجز وإتمام عملية التنفس ميكانيكياً موصول بجهاز منظم خارجي سهل الاستعمال .

وأوضح الفريق الطبي أنه تم إدراج المريض ببرنامج علاجي خاص للاستغناء عن جهاز التنفس بطريقة تدريجية إلى أن يتم الاستغناء تماماً عن جهاز التنفس الصناعي .

وتأتي هذه الإجراءات حرصاً من المستشفى على أن يعود المريض إلى منزله ، وسيكون هناك متابعة دورية لحالته في منزله بواسطة فريق طبي مختص.