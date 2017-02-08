مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6967 نقطة

صراحة – خالد الحسين : أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا 71,22 نقطة ليقفل عند مستوى 6967,40 نقطة , وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4,4 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 252 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات الأهلية, وملاذ للتأمين, سوليدرتي تكافل , وأسمنت ام القرى , وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الوطنية , ونما للكيماويات, واكسا التعاونية, وساب للتكافل, وجزيرة تكافل, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9,97% و 4,27 % .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, سوليدرتي تكافل, والأهلية, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان , والراجحي, وسوليدرتي تكافل هي الأكثر نشاطا في القيمة .