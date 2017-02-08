نجاح زراعة قوقعة لتوأم في تخصصي الجوف

صراحة – نواف العايد : تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إجراء عملية زراعة قوقعة لتوأمين ذكر وأنثى يبلغان من العمر 4 سنوات , بقيادة استشاري الأنف والإذن والحنجرة الدكتور ربيع السبيلة .

وأكدت وزارة الصحة أن نجاح هذه العملية، التي أجريت بالمستشفى يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية من خلال منظومة متكاملة استطاعت تشخيص وزراعة القوقعة ومتابعة الحالات.

يذكر أن عملية زراعة القوقعة أجريت لطفلين يبلغان من العمر 4 سنوات ولدا فاقدين السمع منذ الولادة ولم يستطيعان السمع من خلال استخدام السماعات في أذنيهم حيث تكللت العملية بالنجاح وخرجا الأخوين من المستشفى.

وتعد هذه العملية هي التاسعة من نوعها بالمستشفى ضمن سلسلة عمليات نوعية يجريها المستشفى التخصصي بالجوف.