مدير عام حرس الحدود ينقل تعازي القيادة في شهيد الواجب المحياوي

صراحة – خالد الحسين : نقل مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لذوي شهيد الواجب العريف سعد حمدان محمد المحياوي الجهني الذي استشهد في قطاع الطوال بالحد الجنوبي وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الدين والوطن.

وقدم مدير عام حرس الحدود خلال زيارته لذوي الشهيد في منزلهم في ينبع النخل، يرافقه قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء أحمد عبدالله الصيدلاني، سائلا الله تعالى أن يتقبله برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدأ أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه المواقف عن أداء واجبهم بل ستزيدهم إصرار وعزيمة على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي .

وأعرب ذوو الشهيد من جانبهم عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على تعازيهم ومواساتهم واهتمامهم التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن الغالي.