داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في كابل

صراحة – وكالات : أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي الأربعاء 8 فبراير/شباط مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري أمام المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى مقتل 22 شخصا، مساء الثلاثاء 7 فبراير/شباط.

وفجر الانتحاري المدعو حسب التنظيم المتشدد، بـ “أبو بكر الطاجيكي” حزاما ناسفا وقت خروج موظفي المحكمة وسط كابل.

وورد في بيان للتنظيم: “ليعلم المرتدون وعلى رأسهم القضاة الطواغيت أن أحكامهم الكفرية التي تصدر ضد الموحدين المجاهدين خدمة للصليبيين لن تمر دون عقاب قاس.”

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر التفجير بأنه “جبان”، وذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين اتصل هاتفيا بنظيره الأفغاني محمد أتمار “لإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الأفغانية”.