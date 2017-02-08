مؤسسة التربية النموذجية بالرياض تنفذ عددا من البرامج والانشطة للمشمولين لفئة الايتام



صراحة – خالد الحسين : نفذت المؤسسة عددا من البرامج لفئة الايتام المشمولين بالرعايه تحدث بذلك مدير المؤسسة الاستاذ / سويد بن لافي العنزي حيث افاد ان البرامج التي نفذت خلال الاجازة الفصلية لعام ١٤٣٨ اشتملت على التنوع والشمولية؛ فقد تم تنفيذ برنامج اليوم الكامل لزيارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية ) واطلاع الابناء على الثقافات المجتمعية التي تتميز بها مناطق المملكة؛ وكذلك استغلال الاجواء الشتوية باقامة رحلة برية لمحافظة شقراء ؛ وكما تخلل البرنامج عدد من الزيارة ومنها زيارة بعض المراكز الترفيهية داخل مدينة الرياض ؛ وتأتي تلك البرامج امتدادا للبرامج التي تقيمها المؤسسة طوال العام سواء داخل المؤسسة او خارجها والتي تهدف الى دمج الابناء مع مجتمعهم المحلي وصقل شخصياتهم وتبصيرهم . مشيدا العنزي بما تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود في تقديم الخدمات الاجتماعية للمشمولين برعايتها ومنها الايتام الغالية على قلوب الجميع. كما تقدم بالشكر والتقدير لوكيل الوزارة للرعاية والاسرة الاستاذ عبدالحكيم الشهراني ولمدير عام فرع الوزارة للتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاستاذ طارق الزهراني ومدير الادارة العامة لرعاية الايتام الاستاذ /محمد القصير لمتابعتهم اهتمامهم بابناؤهم الايتام في مجال شؤون حياتهم اليومية.