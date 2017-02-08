الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين توزع كسوة الشتاء على الطلاب السوريين النازحين إلى لبنان

صراحة – واس : شرعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وبالتنسيق مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بتوزيع “كسوة الشتاء” على الطلاب السوريين النازحين إلى لبنان، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد البخاري ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وممثلة اليونيسيف في لبنان تانيا شابوزيا.

وأكد مدير مكتب بيروت لـ”الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا” وليد الجلال أن هذه المبادرة الأولية تأتي في إطار اتفاقية تعاون ستوقع قريبًا بين الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية ومنظمة اليونيسيف لتأمين كسوة الشتاء لأكثر من 15 ألف طالب سوري نازح إلى الأراضي اللبنانية.

من جهته، نوه وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي بالأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية التي قدمتها المملكة لبلاده وسوريا ومد يد العون والمساعدة للإسهام في التخفيف من معاناتهم.

بدوره، قدّم وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني معين المرعبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله – وحكومة المملكة وشعبها على الأعمال الإنسانية والإغاثية التي قدمت لمختلف الدول العربية والإسلامية.

كما عبّرت ممثلة اليونيسيف في لبنان تانيا شابوزيا عن تقديرها لما تقوم به المملكة من أعمال إنسانية وإغاثية للنازحين السوريين في لبنان، مؤكدة أن إسهامات المملكة عبر المنظمات الدولية هي جدا قيمة.