الصالات: فوز الأنصار والريان على الخويلدية والنهضة

صراحة – الرياض : انتصر نادي الانصار على نادي الخويلدية بنتيجة 6 – 2 ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الاولى من التصفيات (المجمعة) المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات المقامة على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام ، و في المواجهة الثانية تغلب نادي الريان على نادي النهضة بنتيجة 5 – 4 في اللقاء الذي شهد تواجد رئيس نادي النهضة الاستاذ فيصل الشهيل .

هذا و ستُلعب غداً (الخميس) مباريات المجموعة الثانية من التصفيات ذاتها وذلك بإقامة مواجهة واحدة تجمع نادي الرياض بنظيره نادي الصقور عند الساعة 5:40.

يذكر بان التصفيات تحظى بدعم و متابعة مباشرة من رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت و رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدكتور خالد المقرن و ذلك بحضور مسئول اللعبة الاستاذ ناصر السعدي و المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة قدم الصالات (البلجيكي) ايفينس هيرمانس و المدرب (الوطني) عبدالله الرشود و المنسق الاعلامي الاستاذ عبدالله الغزال.