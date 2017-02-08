(الصحة): جراحة ناجحة لمريض عشريني تغنيه عن جهاز التنفس الصناعي

صراحة – الرياض : تمكّن – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى عسير المركزي من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريض عشريني، ساعدته على الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي؛ حيث كان المريض قد أصيب في حادث مروري منذ أربع سنوات، وأسفر ذلك الحادث عن شلل رباعي واعتماد كلي على جهاز التنفس الصناعي، إثر شلل في أعصاب الحجاب الحاجز الصدري. وقد أجريت للمريض هذه العملية الجراحية من أجل زرع محفزات إلكترونيه للحجاب الحاجز، وذلك بإرسال نبرات لانقباض عضلات الحجاب الحاجز، وإتمام عمليه التنفس ميكانيكيًا موصول بجهاز منظم خارجي سهل الاستعمال.

وأوضح الفريق الطبي أنه تم إدراج المريض ببرنامج علاجي خاص، من أجل الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي بطريقة تدريجية، إلى أن يتم الاستغناء عنه تمامًا بعد ذلك.

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا من المستشفى على تمكين المريض من الحياة مع عائلته في المنزل، والبقاء بينهم، وذلك بعد أربع سنوات قد أمضاها المريض على سرير بالعناية المركزة، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا علي نفسية المريض وعائلته، علمًا بأنه سيقوم فريق طبي مختص بمتابعة دورية للمريض في منزله.