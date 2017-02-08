الأخضر الشباب يختتم معسكر المنطقة الشرقية

صراحة – الرياض : اختتم المنتخب السعودي للشباب مواليد 1999م معسكره الذي أقيم في المنطقة الشرقية استعدادا لخوض التصفيات الأولية الآسيوية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وضم المعسكر 31 لاعباً هم : علي بن عبدالقادر مكي، هاني بن إسماعيل الصبياني، بكر بشير عيسى، فراس سراج الغامدي (الأهلي) نواف بن سعيد الغامدي، سالم بن أحمد السليم، محمد بن عبدالعزيز القنيعان، محمد بن زيد مجرشي، ذعار بن حسين العتيبي، محمد بن منصور ملي (الهلال)، محمد بن سلطان الدوسري، عبدالله بن عبدالرحمن الحمدان، علي بن حسن مجرشي، مقرن بن عايض القحطاني، (الشباب) عبدالمحسن بن عبدالله آل سعد، حمد بن تركي اليامي، عمر بن جاسم الدسمال، وائل بن يحيى أحمد، (القادسية) عبدالكريم بن علي المزيعل، عبدالرحمن بن حمود الشهري، (النصر) محمد بن علي القرني، عبدالله بن محمد العيلاني، عامر بن سالم العمري، (الزيتون) مبارك بن طارق النجراني، عبدالله بن سعود آل جوتر، (نجران) عبدالعزيز بن علي الحازمي، (عرعر) مهند بن عبدالعزيز الشدوخي، (الرائد) عاصم بن صالح الغلق، (النجمة) يوسف بن ملوح البيشي، (النخيل) مالك بن عبدالله درويش، (الخليج) أحمد بن محمد آل محيميد (الترجي).

وكان مدرب المنتخب خالد العطوي والجهاز الفني اختاروا قائمة اللاعبين بعد جولات متعددة على الأندية في الفترة الماضية حيث كان الهدف من المعسكر تجربة العديد اللاعبين للوصول إلى التشكيل الأنسب والأجهز لخوض التصفيات .