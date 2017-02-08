أسعار النفط ترتفع مع تغطية مراكز مدينة وعقود البنزين تقفز

صراحة – وكالات : ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء مع قيام المستثمرين بتغطية مراكز مدينة بعدما جاء حجم زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية دون ما كان يخشاه كثيرون في الوقت الذي قفزت فيه العقود الآجلة للبنزين بما يزيد عن ثلاثة في المئة بعد هبوط غير متوقع في مخزوناته.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 13.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع تراجع إنتاج المصافي بينما هبطت مخزونات البنزين. ولم تسبب الزيادة التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة صدمة في السوق حيث أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء زيادة أكبر.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا أو 0.2 في المئة عن الإغلاق السابق إلى 55.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1731 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 52.32 دولار للبرميل.

وقال محللون إن الأسعار ربما تشهد تقلبات حيث يبدد نمو الإنتاج الأمريكي أثر الخفض الذي تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون.

وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة لرويترز إن زيادة الإنتاج الأمريكي لا تقلق أوبك في الوقت الحاضر نظرا لأن الطلب جيد.