اكتمال عقد دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم

صراحة – واس: اكتملت القائمة النهائية للأندية المشاركة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2017 بعد تأهل ثمانية أندية من خلال مباريات الدور التمهيدي التي أقيمت أمس واليوم.

وتأهل الفتح السعودي بفوزه على ناساف الأوزبكي بهدف دون مقابل , ليشارك في المجموعة الثانية إلى جانب فرق استقلال خوزستان الإيراني والجزيرة الإماراتي ولخويا القطري , كما تأهل الوحدة الإماراتي بفوزه على الوحدات الأردني 3 ـ 0 , ليشارك في المسابقة القارية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فرق الهلال السعودي والريان القطري وبيروزي الإيراني , وتأهل بونيودكور الأوزبكي بفوزه على الجيش القطري ( 3 ـ 1 ) بركلات الترجيح لينضم إلى المجموعة الثالثة إلى جانب فرق الأهلي السعودي والعين الإماراتي وذوب آهن الإيراني , كما تأهل مواطنه استقلال طهران بفوزه على السد القطري ( 4 ـ 3 ) بركلات الترجيح لينضم إلى المجموعة الأولى بجانب فرق التعاون السعودي ولوكوميتيف الأوزبكي والأهلي الإماراتي.

كما تأهل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بفوزه على كيتشي من هونج كونج ( 1 ـ 0 ) , وتأهل شنغهاي اس آي بي جي الصيني بفوزه على سوكوتاي التايلندي ( 3 ـ 0 ) , وتأهل غامبا أوساكا الياباني بفوزه على جوهر دار التعظيم الماليزي ( 3 ـ 0 ) , وأخيراً تأهل شنغهاي شينهوا الصيني بفوزه على بريسبان روار الأسترالي ( 2 ـ 0 ).