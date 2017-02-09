مدير عام حرس الحدود ينقل تعازي القيادة في شهيد الواجب وائل مدخلي

صراحة – واس : نقل معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي ، اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ، لذوي الجندي أول وائل بن أحمد عمير مدخلي ، الذي استشهد وهو يؤدي واجب الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وأبلغ معاليه ، ذوي الشهيد ، خلال زيارته لهم في منزلهم بقرية الجرادية بمحافظة صامطة ، أن الشهيد كان من خيرة زملائه خلقًا وعملًا ، مشدداً على أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه التضحيات الغالية عن أداء واجبهم بل ستزيدهم إصراراً وعزيمة للدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي في ميادين العز والكرامة .

وأشاد الفريق البلوي ، بالدور البطولي الذي قام به الشهيد وكل زملائه في الحفاظ على أمن بلادنا الغاليه من أيدي الحاقدين ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ، وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم ، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على مواساتها في ابنهم والوقوف بجانبهم ، معتبرين استشهاده وسام فخر ومصدر واعتزاز لكل أفراد أسرته وأقاربه ، وأنهم جميعاً فداء للوطن الغالي ومقدساته .

رافق معاليه ، خلال تقديم واجب العزاء في الشهيد مدخلي ، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وقائد قطاع محافظة الطوال العميد صالح بن عبيد الحربي وعدد من قيادات حرس الحدود بمنطقة جازان .