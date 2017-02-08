استطلاعان يؤكدان هزيمة لوبان في جولة إعادة الانتخابات الفرنسية

صراحة – وكالات : أظهر استطلاعان لنوايا الناخبين يوم الأربعاء أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ستخسر في جولة إعادة بانتخابات الرئاسة أمام منافسها الذي يمثل تيار الوسط إيمانويل ماكرون بيد أنه لا يزال من المؤكد فيما يبدو أنها ستتقدم في الجولة الأولى.

وستجرى الانتخابات في 23 أبريل نيسان والسابع من مايو أيار.

وأظهر استطلاع لمعهد إيلاب أن لوبان ستأتي في المقدمة في الجولة الأولى بنسبة تتراوح بين 25.5-26 في المئة من الأصوات مقابل 22-23.5 في المئة لماكرون- وهي أرقام مماثلة تقريبا لاستطلاع إيفوب فيدوسيال الذي أعطى لوبان 26 في المئة وماكرون 21 في المئة.

وأظهر الاستطلاعان أن المرشح المحافظ فرانسوا فيون سيأتي في المركز الثالث بنسبة تقارب 18 في المئة.

وأظهر استطلاع إيلاب أن لوبان التي ترأس حزب الجبهة الوطنية المناهض للمهاجرين والاتحاد الأوروبي ستخسر جولة الإعادة لصالح ماكرون وهو مصرفي سابق بنسبة 37 في المئة مقابل 63 في المئة- وهي نتائج تماثل تقريبا مسح إيفوب فيدوسيال الذي جاءت نتائجه بواقع 36 في المئة للوبان مقابل 64 في المئة لماكرون.

وقال إيلاب إن فيون سيتغلب على لوبان في الجولة الحاسمة بنسبة 56 في المئة مقابل 44 في المئة إذا وصل إلى الجولة الثانية.