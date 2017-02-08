أمريكا تتوقع عزل معقل داعش في سوريا خلال أسابيع

صراحة – وكالات : قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تعزل القوات التي تساندها الولايات المتحدة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بصورة شبه تامة في الأسابيع القليلة المقبلة مما يمهد الطريق أمام مسعى للسيطرة على المدينة.

وقال الكولونيل بسلاح الجو جون دوريان وهو متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يتمركز في بغداد “ما نتوقعه هو أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستُعزل المدينة بصورة شبه تامة ثم ستكون هناك مرحلة اتخاذ قرار بالاقتحام.

“لن نعطي التوقيت المحدد لمسعى السيطرة على المدينة.”