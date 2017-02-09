عطل كهربائى يتسبب فى وقف جزء من قطارات أنفاق باريس

صراحة – واس : قالت شرطة العاصمة الفرنسية صباح اليوم الخميس، إن حركة المرور تعطلت في جزء من شبكة قطارات أنفاق باريس الليلة الماضية بسبب خلل كهربائي تسبب باندلاع دخان في أحد المحطات.

وأفاد متحدث باسم الشرطة، أن الواقعة نجمت عن عطل فني، ولكن لم يحدث أي انفجار. لم يكن هذا هجوم (إرهابي).

وذكرت الشرطة أن شخصين تعرضا لإصابات طفيفة جراء استنشاق الدخان.

من جهة أخرى أوضح متحدث باسم شبكة قطارات أنفاق باريس بأن عطل فني حدث في الخط السادس.

وأضاف، كان هناك دخان. عمال الصيانة في الموقع. تعطلت حركة المرور على جزء من الخط .