اشتباكات عنيفة داخل العاصمة الليبية طرابلس

صراحة – وكالات : شهدت مناطق في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأربعاء 8 فبراير/شباط،اشتباكات عنيفة بين عدة ميليشيات متنافسة.

وتضاربت الأنباء حول هوية المليشيات المتناحرة، ففيما تحدثت أنباء عن اشتباكات ببن ميليشيات محلية وأخرى تابعة لمدينة مصراتة، ذكرت رواية أخرى أن القتال يدور بين مليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ومليشيات تابعة لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل.

وتركزت الاشتباكات في مناطق حي الأكواخ وأبو سليم والهضبة وسط وجنوب طرابلس، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولا يعرف حتى الآن حجم الخسائر الناتجة عنها.