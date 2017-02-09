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9 فبراير, 2017   2806

دوري جميل: الفيصلي والقادسية أمام الهلال والاهلي

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صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الثامنة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الفيصلي – الهلال
الملعب: ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: تيم مارشال ( إيرلندا الشمالية )
المساعد الأول: ديفيد أندرسون ( إيرلندا الشمالية )
المساعد الثاني: باول روبينسون ( إيرلندا الشمالية )

بطاقة المباراة
القادسية – الأهلي
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: سيمون مارسينياك ( بولندي )
المساعد الأول: توماش ليستكيفتش ( بولندي )
المساعد الثاني: باول سوكولنيكي ( بولندي )

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