دوري جميل: الفيصلي والقادسية أمام الهلال والاهلي

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الثامنة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفيصلي – الهلال

الملعب: ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: تيم مارشال ( إيرلندا الشمالية )

المساعد الأول: ديفيد أندرسون ( إيرلندا الشمالية )

المساعد الثاني: باول روبينسون ( إيرلندا الشمالية )

بطاقة المباراة

القادسية – الأهلي

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: سيمون مارسينياك ( بولندي )

المساعد الأول: توماش ليستكيفتش ( بولندي )

المساعد الثاني: باول سوكولنيكي ( بولندي )