دوري جميل: الفيصلي والقادسية أمام الهلال والاهلي

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الثامنة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفيصلي – الهلال
الملعب: ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: تيم مارشال ( إيرلندا الشمالية )
المساعد الأول: ديفيد أندرسون ( إيرلندا الشمالية )
المساعد الثاني: باول روبينسون ( إيرلندا الشمالية )
بطاقة المباراة
القادسية – الأهلي
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: سيمون مارسينياك ( بولندي )
المساعد الأول: توماش ليستكيفتش ( بولندي )
المساعد الثاني: باول سوكولنيكي ( بولندي )